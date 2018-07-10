Milli Eğitim Müdürü Yavuz okullarda incelemelerde bulundu

Kısa süre göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yavuz, Merkez Cumhuriyet Ortaokuluna, Ekrem Çetin Kız İmam Hatip Anadolu Lisesine, Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesine, Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ve Mehmet Zelzele Fen Lisesi, Vali Güner Özmen İlkokulunu ve Ortaokulu’nu, Polateli ilçesine bağlı köy okullarından Mağaracık İlkokulunu, Karapınar Köyü İlkokulunu ve Polatbey Köyü Ülger Gücer İlkokulunu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Cüneyt Yavuz, bu ziyaretlerde yaptığı toplantılarda her zamanokul müdürleriyle iletişim ve işbirliği halinde olunursa kurumlarımızın sorunlarının daha çabuk çözüleceğini ve daha başarılı olunabileceğini belirtti.