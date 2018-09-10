Motosikletle yük ve eşya taşıyorlar

Kilis'te motosiklet sürücüleri motosikletleriyle tehlikeli şekilde yük ve eşya taşımaya devam ediyor.

Nüfus ortalamasına göre en fazla motosikletin bulunduğu Kilis'te bazı motosiklet sürücüleri motosikletleriyle eşya ve yük taşıyor. Motosikletleriyle tahta, çuval, demir ve çeşitli eşyalar taşıyan sürücüler trafikte tehlikeye neden oluyor.

Motosiklet sürücülerinin eşya ve yük taşıdığı anlar ise kameralara yansıdı.