Mücbir sebep hali yeniden uzatıldı

Kilis’te devam eden Mücbir Sebep Halinin yeniden uzatılmasıyla ilgili bir açıklama yapan KİTSO Başkanı Öndeş şunları söyledi, “Bilindiği gibi Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı Kilis’in roketli saldırılara maruz kalması nedeni ile 1 Mart 2016 tarihinden itibaren Kilis’te Mücbir Sebep Hali ilan edilmiş, buna göre her türlü Vergi, SSK ve Bağ-Kur Prim ödemeleri 31 Mart 2017 tarihine kadar ertelenmiş, Kilis’in ekonomik şartlarında bir düzelme olmadığı gerekçesi ile yine talebimize istinaden 30 Haziran 2017 tarihine kadar yeniden uzatılmıştı. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mücbir Sebep Halinin yeniden uzatılması ile ilgili talebimiz olumlu sonuçlamış ve Mücbir Sebep Hali 30 Eylül 2017 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Buna göre her türlü Vergi, ödemeleri 27 Kasım 2017 tarihine kadar, SSK ve Bağ-Kur Prim ödemeleri ise 30 Kasım 2017 tarihine kadar ertelenmiştir” dedi.