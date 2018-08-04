Mücbir sebep halinin uzatılma açıklaması

Milletvekili Dülger, Kilis’te esnafın için de bulunduğu durumu göz önüne alarak Mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2019 tarihine ertelendiğini ifade ederek, “Mücbir sebep halinin uzatılmasını sağlayan böylece SSK, BAĞ-KUR prim ve vergi borçlarının ertelenmesi konusunda haklı taleplerimizde bizi anlayışla karşılayarak olumlu cevap veren ve desteklerini esirgemeyerek her zaman Kilis’in yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.