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04 Temmuz 2018 09:26

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkıyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar, lojistik malzemeler ve zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) gönderildi.

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkıyat sürüyor

04 Temmuz 2018 09:26


Batı ve Doğu illeri ile Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar, lojistik malzemeler ve ZPD gönderildi. Gece başlayan askeri konvoylar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Askeri konvoylar, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor. Kilis’te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkıyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.




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