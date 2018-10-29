Musabeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Musabeyli İmam Hatip ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı programına Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, daire amir ve müdürleri katıldı. Halk oyunları gösterisinden sonra Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrenciler tarafından şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı okundu. Daha Musabeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Eğitim Kurumlarındaki öğrencilere yönelik ilk defa Yıldız kız ve erkek ile Gençler kız ve erkek kategorisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk koşusunda dereceye giren Yıldızlar kategorisinde birinci Fidan Vuran, ikinci Emine Yıldız, üçüncü,Sakine Merve Kaya, Genç kızlar kategorisinde birinci Şenel Söğüt, ikinci Fatmanur Doğan, üçüncü Seher Okuyor, Yıldız Erkekler kategorisinde birinci Ramazan Aytekin, ikinci Cuma Kaya, üçüncü Fatih Kurtaran, genç erkeklerde birinci Deniz Aygördü, ikinci Ahmet Yaşar üçüncü ise Cumali Korkmaz oldu.

Dereceye giren öğrencileri madalyaları törene katılan ilçe protokolü tarafından verildi.