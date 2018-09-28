Musabeyli ilçesinde mobil sağlık hizmetleri başladı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde mobil sağlık hizmetleri vatandaşın ayağına gidiyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Musabeyli ilçesinde sağlık evi olmayan yada sağlık evinde hemşiresi olmayan köylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşadıkları zorlukları azaltmak için Musabeyli Entegre ilçe Hastanesine bağlı mobil sağlık ekipleri hizmete başladı. Haftanın 7 günü 08.00 ile 17.00 arası enjeksiyon, pansuman ve tansiyon ölçümü gibi işlemleri vatandaşların talepleri doğrultusunda evlerinde gerçekleştiriliyor.

Pilot ilçe olarak seçilen Musabeyli'de başlayan hizmetlerin yaygınlaştırılarak devam edeceği bildirildi.