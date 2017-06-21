Musabeyli Kaymakamı Avcı tarafından iftar verildi

İftar yemeğine katılan tüm misafirlerin masalarını gezerek sohbet eden Kaymakam Ertuğrul Avcı, günün anlamına ilişkin konuşmasında, “Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ayın, tüm İslam alemine barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Böylesine mübarek bir ayda sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum ve hoş geldiniz diyorum” dedi.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı tarafından verilen iftar programına Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Musabeyli İlçe Encümenleri, Musabeyli AK Parti İlçe Başkanı Yasin Gülali, STK’ lar, Daire Amirleri, Daire Personelleri, Mahalle ve Köy Muhtarları, Şehit-gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.