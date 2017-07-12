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12 Temmuz 2017 12:31

Musabeyli’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Musabeyli’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

12 Temmuz 2017 12:31


Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen 15 Temmuz , tüm Türkiye’de olduğu gibi Musabeyli ilçesinde de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ve beraberindeki protokol üyeleri Musabeyli ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret ettikten sonra şehit mezarlarında dua okundu. Daha sonra şehitlerin ruhuna Mevlit-i Şerif okutulmasına müteakip bir yemek verildi.


Kaymakam Avcı’ya İlçe Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Bitim, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Ali Açıkgöz, İlçe Müftüsü İsmail Çınar ve diğer yetkililer katıldı.




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