Nüfusundan fazla Suriyeliyi barındıran Kilis'e yeni hastane

Nüfusundan fazla Suriyeliyi barındıran Kilis'te, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesi için AB fonlarıyla 300 yataklı yeni devlet hastanesi yapılacak. İhaleye girecek firmalar, hastanenin yapılacağı yerde incelemelerde bulundu.

Kilis'e gelen Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanı Muzaffer Geleri, 20 Kasım'da Kilis Devlet Hastanesinin yapımı için ihaleye girecek firmalar ile toplantı yaptıktan sonra yeni hastanenin arazisinde incelemelerde bulundu. Geleri, Suriye'deki iç kargaşa nedeniyle Türkiye''ye 7 yıldır mülteci akını olduğunu ifade ederek, “Türkiye'de 3,5 milyona yakın bir mülteci var. Bundan da en çok etkilenen yer Kilis'tir. Kilis'te şu an 127 bin civarında mülteci bulunuyor. Bu nüfus artışı kamu hizmeti verilmesinde bir yük oluşturdu. Özellikle de sağlık hizmetlerinde alt yapısında ciddi eksiklikler meydana geldi. Bu yüzden Avrupa Birliği zaman içerisinde bir fon oluşturarak, 3 milyar Euro civarında bir fon oluşturdu. Bu fonun bir kısmı da sağlık hizmetlerinin alt yapısını oluşturmak için ayrılmıştır. Bu fonlarla Kilis'te, 300 yataklı devlet hastanesi yapılmasını planlıyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak, ihale işlemlerine başladık. 20 Kasım tarihinde hastane işinin ihalesini yapacağız. İhale şartnamemizin gereği olarak, ihale dosyasını satın alan ve ihaleye teklif vermek isteyen yüklenicilere inşaatın yapılacağı yeri göstermemiz gerekiyor. Bu amaçla firmaları buraya davet ettik. 2019 yılı mart ayında inşaata başlanacak. 2021 yılı mart ayında hastane de tamamlanmış olacak” diye konuştu.