Off-Road yarışları nefes kesti

Off-Road ile Motokros yarışçılar nefesleri kesti.

Kilis Belediyesi ve KİLOFF iş birliğiyle “3. Off-Road Yarışları” Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ Konutları ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasındaki oluşturulan parkurda düzenlendi.

Yarışlara 25 ilden 96 sporcunun katıldığı Zeytin Dalı 3. Off Road Günleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara parkurda özel bir araçla tur atarken, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da kendi kullandığı off road aracında parkurun heyecanını yarışçılarla paylaştı. Yarışçıların çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele heyecanla izlendi.

Bazı araçlar yarış esnasında arızalanırken, bazılarının ise parkurlarda uçması sonucu vatandaşlar heyecandan yerlerinde duramadı. Özel motosikletleri ile parkurda turlayan motokros yarışçılar, tümseklerden uçuşları ve hızları ile seyircilerden bol bol alkış topladı. Yarışmalar nefes keserken, vatandaşların yoğun katılım gösterdikleri dikkat çekti.