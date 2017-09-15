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15 Eylül 2017 13:57

Öğrenci servisleri denetlendi

Kilis’te, yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde öğrenci servisleri denetlendi.

Öğrenci servisleri denetlendi

15 Eylül 2017 13:57


2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının başlaması münasebetiyle her yıl olduğu gibi Kilis’te merkezinde faaliyette bulunan öğrenci servisleri Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ile müşterek bir çalışma yapılarak araçların uygunluğu denetlendi.


Kontrollerde özellikle yeni yayımlanan genelgeler gereği araç kamera sistemine, engelli tertibatının olup olmadığına hususlara dikkat edildi. Araçları uygun olanlara belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından araç uygunluk belgeleri verilmeye başlandı.




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