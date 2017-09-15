Öğrenci servisleri denetlendi

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının başlaması münasebetiyle her yıl olduğu gibi Kilis’te merkezinde faaliyette bulunan öğrenci servisleri Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ile müşterek bir çalışma yapılarak araçların uygunluğu denetlendi.

Kontrollerde özellikle yeni yayımlanan genelgeler gereği araç kamera sistemine, engelli tertibatının olup olmadığına hususlara dikkat edildi. Araçları uygun olanlara belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından araç uygunluk belgeleri verilmeye başlandı.