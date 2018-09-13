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Öğrenci servisleri denetleniyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrenci servislerine ortak denetim yapıldı.


Çocukların ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla ortak yapılan denetimlerde birçok başlıkta incelemeler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından öğrenci servislerinde S plaka, okul taşıt levhası, dur işareti, çalışma karnesi, güzergah izin belgesi, yangın tüpü, emniyet kemeri, kapasitenin üstünde koltuk olup olmadığını kontrol ederken, Trafik polisleri de, sürücülerin sağlıklı olduklarını gösteren Psikoteknik belgesi ve öğrenci servislerinin ruhsat, muayyene, sigorta ile sürücülerin ehliyetlerini kontrol etti.


Periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerde amacının, şehirdeki servis hizmetlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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