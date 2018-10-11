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Öğrenciler aşılanıyor

Kilis’te, 2018-2019 yılı eğitim yılının başlamasıyla birlikte ilk ve orta dereceli okullardaki çocuklar aşılanmaya başlandı.

Kilis'te, 2018-2019 yılı eğitim yılının başlamasıyla birlikte ilk ve orta dereceli okullardaki çocuklar aşılanmaya başlandı.


Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlık Merkezleri tarafından uygulanan aşı günleri il genelindeki okullarda uygulanmaya başlandı. Planlı bir şekilde eğitim öğren çocukların aşılarının Toplum Sağlık Merkezi yetkilileri tarafından yapıldığı öğrencilerin aşılanmasının çok kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

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