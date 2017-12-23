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23 Aralık 2017 10:10

Öğrencilere kırtasiye seti dağıtımı sürüyor

Kilis’te, Türk ve Suriyeli öğrencilere kırtasiye seti dağıtımı sürüyor.

Öğrencilere kırtasiye seti dağıtımı sürüyor

23 Aralık 2017 10:10


Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi (Pictes) kapsamında il merkezi ile ilçelerdeki Suriyeli ve Türk öğrencilere 21 bin 58 adet kırtasiye seti dağıtımı sürüyor.


Hasancalı Köyü İlk ve Ortaokulu’na giden Mili Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz öğrencilere kırtasiye seti dağıtarak onlarla sohbet etti. Alagöz, öğrencilere bol bol kitap okuyarak derslerinde başarılı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. İl Müdürü Alagöz, öğretmenlerle de bir araya gelerek okul ve öğrencilerle ilgili genel bir değerlendirme toplantısı yaptı.




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