Öğretmenler adına fidan dikildi

İşletme Müdürü Cesim Karadağ, Orman Genel Müdürlüğü olarak ülke genelinde görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen adına fidan diktiklerini belirterek "Bizler de bu maksatla Kilis’te., görev yapan öğretmenlerimizin hatırasına 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Kilis’te yeni göreve başlayan Ağaçlandırma Şefi Ümran Ateş ise programın başında fidan dikim tekniği ile ilgili bilgiler verdikten sonra yaptığı konuşmada "Öğretmenlerimizin yetiştirdiği en güzel fidanlar öğrencilerimizdir.Öğrencilerimiz tarafından dikilen bu fidanlar ise öğretmenlerimize verilebilecek en anlamlı hediyedir" diye konuştu.