Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 22:36

Öğretmenler adına fidan dikildi

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile Kilis’te görev yapmakta olan 2 bin 500 öğretmen adına her bir öğretmen için bir fidan dikildi.

Öğretmenler adına fidan dikildi

24 Kasım 2017 22:36


İşletme Müdürü Cesim Karadağ, Orman Genel Müdürlüğü olarak ülke genelinde görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen adına fidan diktiklerini belirterek "Bizler de bu maksatla Kilis’te., görev yapan öğretmenlerimizin hatırasına 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz" dedi.


Kilis’te yeni göreve başlayan Ağaçlandırma Şefi Ümran Ateş ise programın başında fidan dikim tekniği ile ilgili bilgiler verdikten sonra yaptığı konuşmada "Öğretmenlerimizin yetiştirdiği en güzel fidanlar öğrencilerimizdir.Öğrencilerimiz tarafından dikilen bu fidanlar ise öğretmenlerimize verilebilecek en anlamlı hediyedir" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç