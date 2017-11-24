Öğretmenler kan bağışında bulundu

Kilis 15 Temmuz İlk ve Orta Okulunda öğretmenler ile bazı veliler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kan bağışında bulunarak farklı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenler, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını ifade ederek, “Böyle anlamlı bir günde öğretmenler olarak kan bağışında bulunuyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimizin kan bağışı konusunda duyarlılığını attırmak istiyoruz” diye konuştu.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Zeynep Oya Erdem, öğretmenlerin böyle önemli bir günde kan bağışında bulunmasının örnek teşkil ettiği ifade ederek, “Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz güzel bir kan bağışı organizasyonu yaptılar. Tüm kurum ve kuruluşlardan da aynı desteği bekliyoruz” dedi.

15 Temmuz Ortaokulu Okul Müdürü Hüseyin Akgün ise “Biz de bu anlamlı günde öğretmenler olarak kanımızı armağan edelim. Öğrencilerimize bu sosyal sorumluğu öğretelim, sevdirelim, alışkanlığı kazandıralım. Ne yazık ki şunu gördük, Türkiye’de kan bağışı oranı yüzde 1, biz de öğretmenler günümüzde Türk halkına kanımızı canımızı her şeyimizi hediye ediyoruz” dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Selim Kara de Öğretmenler Günü nedeniyle okul ve aile birliği ile böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, “Böyle bir günde öğretmenlerimizi kutluyoruz. Tüm velilerimizi öğrencilerimiz kan bağış konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Kanını bağışla bir hayat bir can sloganına destek veriyoruz” diye konuştu.