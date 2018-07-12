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12 Temmuz 2018 13:54

Okul servisinin sürücülerine eğitimi

Kilis Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Okul servisinin sürücülerine eğitim verildi.

Okul servisinin sürücülerine eğitimi

12 Temmuz 2018 13:54


Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime okul servisi sürücüleri katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yiğit, Okul servisinin sürücülerine eğitim verdiklerini ifade ederek, "En kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim gördükleri okullarına yada eğitim merkezlerine taşınmasıyla görevli olan servis araçlarını kullanan kişilerin, bu görevlerini esnasında bir takım kurallara riayet etmeleri gerekmektedir. Servis sürücülerinin taşıma işlemi sırasında öğrencilerin oturarak rahat ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürmek ve getirmek vb. görevlerini sağlıklı yapabilmeleri adına ilimizde görev yapan tüm servis şoförlerine eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.




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