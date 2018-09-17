Okullardan su numunesi alındı

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı kapsamında Kilis'te yaşanan su kesintileri nedeniyle 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile oluşabilecek olası salgın durumunu önlemek için, öğrenci sağlığı korunması amacıyla il genelinde tüm okullarda ve eğitim merkezlerinde sağlıklı ve yeterli içime kullanma suyunun bulunması, okullardaki su depolarının periyodik temizliği ile ilgili okul su depolarının kontrolleri yapıldı.

Ayrıca okul içme kullanma sularından su numunesi alınarak depo temizliği ve klorlama hakkında okul müdürleri ve yöneticilere bilgi verildi.