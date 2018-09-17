İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okullardan su numunesi alındı

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okul içme kullanma sularından su numunesi alınarak, depo temizliği ve klorlama hakkında okul müdürleri ve yöneticilere bilgi verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı kapsamında Kilis'te yaşanan su kesintileri nedeniyle 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile oluşabilecek olası salgın durumunu önlemek için, öğrenci sağlığı korunması amacıyla il genelinde tüm okullarda ve eğitim merkezlerinde sağlıklı ve yeterli içime kullanma suyunun bulunması, okullardaki su depolarının periyodik temizliği ile ilgili okul su depolarının kontrolleri yapıldı.


Ayrıca okul içme kullanma sularından su numunesi alınarak depo temizliği ve klorlama hakkında okul müdürleri ve yöneticilere bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.