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18 Eylül 2017 11:47

Okulların çevresinde polis uygulama yapıyor

Kilis’te, okulların açılmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okullar çevresinde uygulama yapıyor.

Okulların çevresinde polis uygulama yapıyor

18 Eylül 2017 11:47


İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerde görev yapan polislerden oluşan ekipler, okul çevresinde öğrenci servisleri, araçlar, şüpheli şahıslar ve bakalar ve seyyar satıcılar üzerinde uygulama yaptı. Polisler tarafından durdurulan öğrenci servislerinin evrakları kontrol edilerek, minibüsteki öğrenci sayısı, emniyet kemeri takılı olup olmadığı ve okul servislerinin sürücüleri ve araç kontrol edildi. Okul çevresinden geçen motosiklet ile araçlar ve şüpheli şahıslarda durdurularak arama yapıldı. Okul ve çevresindeki uygulamaların günlük rutin bir şekilde devam edeceği bildirildi.




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