Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda insani yardım ve ticari yük taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye’nin her tarafından toplanan insanı yardımlar ile ticari malların yüklü olduğu tırlar Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturuyor. Tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı’na girerek, gümrük sahasında yüklerini indiriyor. Burada kamyon ve tırlara yüklenen yardım ve ticari malzemeler, Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor. Yardım malzemeleri, Halep’te yaşanan olaylarda mağdur olan Suriyelilere dağıtılıyor.