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01 Temmuz 2017 11:59

Orman Yangınlarına karşı dikkat çağrısı

Kilis Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, havaların ısınması nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Orman Yangınlarına karşı dikkat çağrısı

01 Temmuz 2017 11:59


Orman İşletme Müdürü Karadağ, havaların ısınması nedeniyle orman alanlarında daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Pikniğe giden vatandaşların mümkün olduğunca piknik alanlarında ateş yakmamaya gayret göstermelerini istediklerini ifade ederek Karadağ, “Türkiye’de orman yangınlarının en çok anız yakılmasından kaynaklanıyor. Anız yakmak kanunen yasak fakat vatandaşlar buna rağmen yakıyor. Özellikle dağ köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın anızlarını yakmamaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Hayatımız ve sağlığımız açısından çok büyük öneme sahip olan ormanlarımıza sahip çıkmalıyız" dedi.


Herhangi bir yangın durumunda vatandaşların ücretsiz ALO 177 numaralı telefonu aramalarını isteyen Karadağ, "Orman yangınları ile mücadelede Türkiye ve Kilis’te kritik bir dönemdeyiz. Sıcakların en üst düzeye çıktığı şu günlerde orman yangını riski de artmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele ekibimiz alarm durumundadır. Günün 24 saati ormanlarımız sürekli gözetlenmektedir. Kilisliler, orman yangınları konusunda çok hassas ve dikkatlidir. En ufak bir dumanda hemen Orman İşletmesi’ne haber verirler" dedi.


‘Ormanlar bir ülkenin can damarıdır, milli servettir.’ diyen Karadağ, “Ormanları korumak hepimizin birinci vazifesidir. Bugüne kadar büyük hassasiyet gösteren vatandaşlarımız, bundan sonra da bu özveriyi gösterecektir. Özellikle ormana yakın yerlerde piknik yapan vatandaşların çok hassas olmasını istiyorum. Yolda seyreden vatandaşlar sigaralarını kesinlikle gelişi güzel atmasın. Bir orman ağacı bir günde yetişmiyor. Herkesi biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum " diye konuştu.




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