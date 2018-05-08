Osmanlı Arşivi ve Osmanlı Tarihçiliği Konferansı

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, akademisyenler ve öğrenciler izleyici olarak katıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Kurt’un konuşmacı olarak katıldığı konferans, Kurt’un öz geçmişinin okunması ile başladı.

Prof. Dr. Yılmaz Kurt, Osmanlı Devleti’nin arşivcilik sistemi üzerine yaptığı konuşmasında, 600 küsur yıl yaşamış; Asya, Avrupa ve Afrika’nın önemli bir kısmına yayılmış büyük bir devlet olarak Osmanlı’nın bugüne kadar muhafaza edilmiş 150 milyon arşiv belgesine sahip olduğu ve yalnızca kendi arşivini tutmasının yanı sıra otuza yakın devletin de arşivini barındırdığı bilgisini paylaştı.

Konferansın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Yılmaz Kurt’a programın sonunda Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin tarafından plaket takdim edildi.

Kurt, buradaki programın ardından 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.