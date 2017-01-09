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09 Ocak 2017 14:32

Osmanlı döneminden gelen bir lezzet: Kilis Tava

Osmanlı döneminden gelen bir lezzet: Kilis Tava

09 Ocak 2017 14:32

Osmanlı döneminden günümüze uzanan bir lezzet olan ve dünyaca ünlü Kilis tavasının patentini almak için Kasaplar ve Kebapçılar Odası tarafından çalışmalar son aşamaya gelindi.
Kasaplar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şevket Memiler, Kilis Tavasının Osmanlı döneminden gelen bir lezzet olduğunu ifade ederek, Kilis tavasının patentini almak için başlatılan çalışmalarının son aşamaya geldiğini kaydetti. Memiler, "Kilis tavasının patentini kentimize kazandırmak için çalışma başlattık. Çok olumlu ilerleyen patent sürecinde son aşamaya geldik" dedi.
Meşhur Kilis tavasının yapımı hakkında bilgi veren Şevket Meliler, "Kilis Tavası, Kilis yöresinde yetişen İvesi koyun etinin kaburgası ve boşluğundan yapılır. Salça, maydanoz, sıvı yağ ve kuyruk yağı konmaz. Kıyma, soğan ve biberler çekilir. Tuz, karabiber ve toz biber iyice özdeşleşinceye kadar yoğrulur. Kıvamına gelince daha sonra tepsinin içerisine yaz günü patlıcan, kış günü patates konur. Patlıcanlar tuzlu suda iyice sıkılıp tepsinin tabanına dizilir. Son olarak biberler ve domates dilimlenip kenar boşluklara dizilir, fırında 30 dakika kontrollü pişirilir” dedi.
Kilis tavasının pide fırınında pişirildikten sonra evlerden sofraya geldiğini kaydeden Memiler, “Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis’te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tavası sofraları süslüyor. Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok etin tüketildiği kent olan Kilis tavası geliyor. Kilis’te, kasaplar tarafından hazırlanan tava pide fırınında pişirildikten sonra sofraya geliyor” diye konuştu.



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