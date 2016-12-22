Otomobil çalan 5 kişi yakalandı

Kilis’te otomobil çalan 5 kişilik bir şebeke yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi’nden L.K.’ya ait otomobilin çalınması üzerine 5 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili S.K., M.K, Ö.K., M.D. ile F.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin başta hırsızlık olmak üzere uyuşturucu madde kullanmak ve ruhsatsız silah taşımak olmak üzere birçok suçtan kayıtlarının olduğu belirlendi.