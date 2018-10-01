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Otomobillerin çarpışması kamerada

Kilis’te iki otomobilin çarpışması MOBESA kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kilis'te iki otomobilin çarpışması MOBESA kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kilis'te, viraja kontrolsüz giren otomobil, kavşaktan çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. Motosikleti ile seyir eden otomobillerin çarpışmasından kıl payı kurtuldu.


Otomobillerin çarpışması sırasında ölen yada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldiği bildirildi.

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