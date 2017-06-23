´Oyun Terapisi Eğitimi´ verildi

Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan proje kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ´Oyun Terapisi Eğitimi´ Rehberlik öğretmenlerine Çocuk Gelişim Uzmanı ve Pedagog Cengiz çelik tarafından verildi.

Eğitim Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezinde ve Rehberlik ve Araştırma Merkezimizde gerçekleştirilen eğitime Kilis’te görevli Rehberlik öğretmenleri 4 gün boyunca yoğun ve içeriği zengin, teori ve uygulamaların olduğu keyifli bir eğitim gerçekleştirdi..