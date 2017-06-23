Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:00

´Oyun Terapisi Eğitimi´ verildi

Kilis’te, rehber öğretmenlere ´Oyun Terapisi Eğitimi´ verildi.

´Oyun Terapisi Eğitimi´ verildi

23 Haziran 2017 14:00


Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan proje kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ´Oyun Terapisi Eğitimi´ Rehberlik öğretmenlerine Çocuk Gelişim Uzmanı ve Pedagog Cengiz çelik tarafından verildi.


Eğitim Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezinde ve Rehberlik ve Araştırma Merkezimizde gerçekleştirilen eğitime Kilis’te görevli Rehberlik öğretmenleri 4 gün boyunca yoğun ve içeriği zengin, teori ve uygulamaların olduğu keyifli bir eğitim gerçekleştirdi..




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!