Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 11:34

Özel Güvenlikçiler iftarda buluştu

Güvenlik İş Sendikası Kilis Temsilciliği üyeleri iftarda buluştu.

Özel Güvenlikçiler iftarda buluştu

17 Haziran 2017 11:34


Bir Restorantta gerçekleştirilen iftar yemeğine AK Pati Kilis Merkez ilçe Neşet Yıldırım, Yol - İş Sendikası Başkanı Mehmet Ali Polat, Güvenlik İş Sendikası Kilis Temsilcisi Erdoğan Aslan, sendika üyeleri katıldı.


Güvenlik İş Sendikası Kilis Temsilcisi Erdoğan Aslan, sendikanın kısa süre içerisinde Kilis’te örgütlendiğini ifade ederek, “Şuana kadar 60 özel güvenlik görevlisi arkadaşımız sendikaya üye oldu. Daha yolun başındayız, ilerleyen günlerde hem üye sayısını attıracağız, hemde faaliyetlerimiz artacak. İftara katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!