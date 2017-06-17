Özel Güvenlikçiler iftarda buluştu

Bir Restorantta gerçekleştirilen iftar yemeğine AK Pati Kilis Merkez ilçe Neşet Yıldırım, Yol - İş Sendikası Başkanı Mehmet Ali Polat, Güvenlik İş Sendikası Kilis Temsilcisi Erdoğan Aslan, sendika üyeleri katıldı.

Güvenlik İş Sendikası Kilis Temsilcisi Erdoğan Aslan, sendikanın kısa süre içerisinde Kilis’te örgütlendiğini ifade ederek, “Şuana kadar 60 özel güvenlik görevlisi arkadaşımız sendikaya üye oldu. Daha yolun başındayız, ilerleyen günlerde hem üye sayısını attıracağız, hemde faaliyetlerimiz artacak. İftara katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.