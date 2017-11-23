(Özel Haber) 260 yıllık kızılçam ağacı büyük ilgili görüyor

Bu yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması için Kilis’te ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Orman Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İpek, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Kilis Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, fotoğraf seçimini yapan jüri üyeleri ile dereceye girenler katıldı.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde 260 yıllık kızılçam anıt ağacın fotoğrafını çekerek birinci olan Emin Güzenge, ikinci Hasan Arslan ve üçüncü Mehmetcan Düzgün ödüllerini törenle aldı.

Ödül töreninden sonra Polateli ilçesi Ravanda köyü yakınlarındaki 260 yıllık kızılçam anıt ağacının bulunduğu yere giden Orman Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İpek, beraberindeki heyetle ağaçta incelemelerde bulundu. İpek, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılan yılın ağacı fotoğraf yarışmasının ödüllerini dağıtmak için Kilis’e geldiklerini ifade ederek, “Yarışma kuralları gereği, birinci olan eser sahibinin çektiği fotoğrafın mevki neresi ise orada jüri üyelerini ve eser sahibini getiriyoruz. Biz ormancılar ağacı, doğayı çok seviyoruz. Aynı zamanda çekilen fotoğrafları da seviyoruz. Birincinin Kilis’ten çıkması da bizi ayrıca memnun etti. Arkadaşlarımız bu eserlerin bir çoğunun değerli olduğunu bize ilettiler” dedi.

260 yaşındaki kızılçam anıt ağacını fotoğraflayarak birinci olan Emin Güzenge, yarışmaya 4 fotoğraf ile katıldığını ifade ederek, “2013 yılında Kilis’te çalışırken bu ağaca rastladım. Fotoğrafını çekerek Orman Genel Müdürlüğü’nün açtığı fotoğraf yarışmasına katıldım. Jüri tarafından birinciliğe layık görüldüm. Aynı zamanda bu bir anıt ağaç olduğu için tarihin canlı tanıklarıdır. 36 yıl orman teşkilatında çalıştıktan sonra emekli oldum. Kendi çalıştığım kurumdan böyle güzel bir ödülü almak daha farklı bir şey tabi, gururlandım mutlu oldum” dedi.

Kilis’in Polateli ilçesi Ravanda köyündeki kızılçam ağacı, dünyada nesli tükenmekte olan orman varlıkları arasında olması nedeniyle Anıtlar ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındıktan sonra anıt ağaç olarak 17 yıl önce tescil edildi.