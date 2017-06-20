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20 Haziran 2017 11:38

(Özel haber) Kilis’teki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmek istiyor

Kilis’te yaşayan Suriyeli mülteciler ülkelerindeki savaşın bir an önce bitmesini ve ülkelerine dönmek istediklerini ifade etti.

(Özel haber) Kilis’teki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmek istiyor

20 Haziran 2017 11:38


Dünya Mülteciler Günü’nde mültecilerin dramları yürek burkarken, nüfusundan fazla mülteci bulunan ve adete mülteci üstü haline gelen Kilis’te, Suriyeli mültecilerin vatan özlemi sürüyor.


5 yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Kilis’e gelen Mehmet Hasso, Suriyeli mültecilerin çok perişan olduğunu ifade ederek, “Suriye’den Türkiye’ye geldik. Bir parça ekmek yemek için çalışıyoruz. Ama bazıları var çalışmıyorlar. Perişan olan da var. Rabbim bir an önce bizi vatanımıza göndersin, Suriye düzelir inşallah gideriz memleketimize, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan bizlere sahip çıktı. Allah razı olsun kendilerinden” dedi.


Suriyeli Mustafa Celil ise 4 yıldır çektiklerini kendilerinin bildiğini ifade ederek, “Bizlere Türkiye devletinden başka sahip çıkan olmadı. Özellikle batılı ülkelerin tamamı bizlere karşı geldiler. Allah razı olsun Türk devletinden, bizlere kimse Türkiye’den başka sahip çıkmadı. Allah razı olsun, Suriye’de insanlar ağaç altında yatıyorlardı, perişan durumdalardı. O dar günlerde, bizlere Türk devleti sahip çıktı” ifadelerini kullandı.


Suriyeli Ali Ömer ise herkesin vatanın kıymetini bilmesi gerektiğini belirterek, “Balık sudan çıkmadıkça suyun değeri bilemez. Yani vatanından ayrılmadan vatanının değerini bilmez. Herkes vatanına sahip çıksın, karışıklık çıkarıp da vatanını karıştırmasın, huzur versin” diye konuştu.




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