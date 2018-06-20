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20 Haziran 2018 15:56

Özel İdare Haşereye karşı etkin mücadele başlattı

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, merkez ile 3 ilçeye bağlı köylerde haşere ile mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Özel İdare Haşereye karşı etkin mücadele başlattı

20 Haziran 2018 15:56


Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, merkeze bağlı köyler ile Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerine bağlı köyler ve güzergahta bulunan sınır karakollarının düzenli periyotlar halinde uçkun haşere ile mücadele için ilaçlama yapıldığını ifade ederek, “Mücadele için kullanmak üzere mevcut ilaçlama makinelerimizi yeniledik. 4 adet yeni sistem makine alarak daha etkin mücadele yapabileceğiz. Yağışımızın bol olduğu bu yıl buna bağlı olarak kırsal kesimlerimizde aşırı artış gösteren sivrisinek ve haşereye karşı vatandaşlarımızın etkilenmesini en aza indirmek için hizmetimiz yaz ayları boyunca devam edecektir” dedi.


Yeni devreye alınan 4 ilaçlama makinesini İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’in incelemesinin ardından köylere ilaçlama için gönderildi.




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