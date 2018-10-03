(Özel) Kilis motosiklet üssü haline geldi

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, trafikteki araçların yarısını motosikletler oluşturuyor.

Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre trafiğe kayıtlı tüm araçlar içerisinde motosikletin oranı yüzde 50 civarında bulunuyor. Son 15 yıl içerisinde Çin malı motosikletlerin Türk piyasasına girmesi, en çok motosiklete düşkünlüğü ile bilenen Kilislileri sevindirdi. Motosiklet satıcılarının üssü haline gelen Kilis'te, çeşitli marka ve modellerde 2 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında değişen fiyatlarla motosikletler alıcı buluyor.

Kilisliler, motosikletin kullanımının kolay olması ve şehrin cadde ve sokaklarının dar olması sebebiyle motosikletleri tercih ediyor. Motosiklet yakıtlarının arabalara göre daha az maliyetli olması da motosiklete olan talebi attırırken, motosikletler 1 litre yakıtla ortalama 25 ile 40 kilometre yol gidebiliyor.

Motosiklet kullanılması için gereken A2 ehliyet de en fazla Kilis'te bulunurken, doktorlar, mühendisler, avukatlar, oda başkanları, siyasi parti il başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri sivil toplum örgütleri, gazeteciler başta olmak üzere toplumun bütün kesimleri motosikletle ev ile iş yerlerine gidip geliyor.

Her evde birden fazla motosiklet bulunuyor

Kilis'te her evde en az bir motosiklet bulunurken, ilk ve orta dereceli okul bitiren öğrencilere karne hediyesi olarak aileleri tarafından motosiklet alınıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde nüfus ortalamasına göre en çok motosiklet vergisinin de Kilis'te ödendiği bildirildi. Park sorunu nedeniyle de vatandaşlar motosiklete binmeyi tercih ediyor.

Motosiklete 4-5 kişi binenler var

Kilis'te bazı kişilerin iki kişilik motosiklete 4-5 kişi binmesi ise ilginç görüntüler oluştururken, bu durum vatandaşlar arasında olağan karşılanıyor.

Kilis Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Sadullah Ataköşker, motosikletin ulaşımda kolaylık sağladığını ifade ederek, “Biz de trafikte kolaylık ve basitliği açısından motosiklete biniyoruz. Motosiklet yakıtı az yakıyor. Park sorunu yok. Bu nedenle herkes motosikleti tercih ediyor. Özellikle yaz günü tercih fazla oluyor” diye konuştu.