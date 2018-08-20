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20 Ağustos 2018 09:59

(Özel) Motosikletle kurbanlık sevkıyatı

Kilis’te kurbanlıkların motosikletlerle taşınması ilginç görüntüler oluşturuyor.

(Özel) Motosikletle kurbanlık sevkıyatı

20 Ağustos 2018 09:59


Türkiye’de nüfusa göre en fazla motosikletin bulunduğu Kilis’te motosikletler yük ve hayvan taşımacılığında da kullanılıyor. Kilis’te kurbanlık pazarına giden bazı vatandaşlar, satın aldıkları küçükbaş hayvanları motosikletlerle evlerine götürüyor. İki kişilik motosiklete binen vatandaşlar, kurbanlık koyunları sürücü ile yolcu arasına koyarak taşıyor. Bazı vatandaşlar ise motosikletlerinin tekne bölümüne 3 kurbanlık koyarak taşıyor. Kurbanlıkların motosikletlerle taşınması ilginç görüntüler oluşturuyor.




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