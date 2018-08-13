Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 09:35

(Özel) Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kilis’te yeni doğmuş bir kedi sıkıştığı otomobilin motor kısmından itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı.

(Özel) Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

13 Ağustos 2018 09:35


Edinilen biliye göre, Gaziantep’in İslahiye ilçesinden Kilis’e gezmeye giden Abdulsamet Olgun, 31 TT 393 plakalı otomobilinden gelen kedi sesi üzerine Kilis İtfaiye Müdürlüğüne gitti. Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri, otomobili kanala çekerek motor kısmını söktü. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı bölgeden çıkardı. Yavru kedinin yeni doğduğu tahmin ediliyor. Yavru kedi İtfaiye Müdürlüğü tarafından belediye veterinerine teslim edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç