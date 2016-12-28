Park yasağına uymayan araçlar otoparka çekiliyor

Kilis’te park edilmesi yasak yere araçlarını park eden sürücülerin araçları oto parka çekiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde araç parkının yasak olduğu yerlere park edilen araçları oto parka çekiliyor. Son günlerde bombalı araçlar nedeniyle istim üzerinde bulunan polis, ana caddelerde park etmesi yasak yerlere araçlarını park eden sürücülerin araçlarına hem park cezası kesiliyor, hemde araçları otoparka götürülerek trafikten men ediliyor.