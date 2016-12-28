Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 10:57

Park yasağına uymayan araçlar otoparka çekiliyor

Park yasağına uymayan araçlar otoparka çekiliyor

28 Aralık 2016 10:57

Kilis’te park edilmesi yasak yere araçlarını park eden sürücülerin araçları oto parka çekiliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde araç parkının yasak olduğu yerlere park edilen araçları oto parka çekiliyor. Son günlerde bombalı araçlar nedeniyle istim üzerinde bulunan polis, ana caddelerde park etmesi yasak yerlere araçlarını park eden sürücülerin araçlarına hem park cezası kesiliyor, hemde araçları otoparka götürülerek trafikten men ediliyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç