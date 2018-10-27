Polateli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan başkanlığında Yavuz Sultan Selim salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Gaziantep OSB Sanayicileri Derneği Üyeleri Adnan Ünverdi, Adil Sani Konukoğlu, Cevdet Akınal ile Ferhan Sağım, Kilis Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ve OSB Bölge Müdür Vekili Mehmet Murat Sakar katıldı.

Toplantıda Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin imar ve parselizayon planı ile ilgili görüşme yapıldı. İmar planını hazırlayan firmanın teknik personellerince sunum yapıldı. İmar planında sanayi parsel alanları, hizmet destek alanı, idari alan, kültürel tesis alanı, eğitim alanı, sosyal tesis alanı, arıtma tesisi alanı, indirici merkezi, yol, park ve otopark alanı, sağlık koruma bandı plan tasarısı hususları görüşülerek sona erdi.