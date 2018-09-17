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Prostat kanserine karşı vatandaşlar uyarıldı

Kilis’te vatandaşlar cami önlerinde açılan stantlarda prostat kanserine karşı bilgilendirildi.

Kilis'te vatandaşlar cami önlerinde açılan stantlarda prostat kanserine karşı bilgilendirildi.


Kilis Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki meydanda ve cami önlerinde Prostat kanseri konusunda bilgilendirmelerin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Türkiye'de prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olduğu belirtilirken broşürlerle toplumda bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde stant kurularak prostat kanseri ile ilgili broşürler dağıtıldı.


Ailesinden 1. Derece akrabalarında prostat kanseri olanların 40 yaşından itibaren üroloji kontrolüne gitmesi konusunda halkımız bilgilendirildi.

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