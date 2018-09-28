Protokol üyeleri itfaiyeciler ile bir araya geldi

İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleştirilen akşam yemeğinden sonra Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonlarında başarıyla görev yapan İtfaiye Müdürü Niyazi Budak başta olmak üzere itfaiye personeline plaket verildi. Belediye Başkanı Hasan Kara, 24saat halkın emrinde olan İtfaiye çalışanlarının büyük ve önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, “İtfaiye çalışanlarımız, insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Vatandaşlarımıza her anlamda önem veren bir anlayış çerçevesinde Kilis Belediyesi olarak, itfaiye ekiplerimizin gerekli tüm teçhizatla donanmış ve günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanan bir takım haline getirmek için çalışmalarımız sürmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan itfaiye personelim başta olmak üzere bütün İtfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftasını kutlar, çalışmalarında başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

Programa Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Baş Savcısı Serdar Durmuş, Ceza işleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kemal Ertürk, Ceza Tevkif Evleri Daire Başkanı Çelebi Yılmaz, Fırat Kalkanı Koordinatör Cumhuriyet Savcısı Taner Karacaoğlu, Kilis Ağır Ceza Reis Adalet Komisyon Başkanı Harun Ceyhan, Kilis Açık Ceza Evi Müdürü Ahmet Yavuz katıldı.