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31 Temmuz 2018 18:20

Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerden 3 bin 190’nı Türkiye’ye geri dönmedi

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerden 3 bin 190’nı Türkiye’ye dönmedi.

Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerden 3 bin 190’nı Türkiye’ye geri dönmedi

31 Temmuz 2018 18:20


Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Haraketı’yla huzur ve güven ortamının sağlandığı Suriye’nin bazı kentlerine Kilis Valiliğinin izniyle 18 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için giden Suriyelilerin dönüşleri tamamlandı. Suriye’nin Halep, Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ile çeşitli yerlerine yakınlarını ziyarete giden 52 bin 114 Suriyeliden 48 bin 924’ü 24 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye döndü.




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