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09 Haziran 2018 10:29

Ramazan bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 40 bini aştı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 40 bini aştı.

Ramazan bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 40 bini aştı

09 Haziran 2018 10:29


Türkiye’nin çeşitli illerinden Kilis’e gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer Suriyenin kentlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor. Suriye Sınırına geceden gelen Suriyeliler AFAD tarafından kurulan çadırlarda sıraya girerek sabah 08.00’den itibaren Suriye’ye geçiş yapıyor. 40 dereceyi bulan aşırı sıcak havaya rağmen uzun süre sırada bekleyen Suriyeliler ülkelerine bayram için gitmenin mutluluğu ve heyecanını yaşıyor


Suriyeliler, 7 ayrı kontrol noktasından kontrollü bir şekilde geçişlerine izin veriliyor. Suriyelilerin izdiham oluşturmamaları için görevliler tarafından sıraya sokuluyor.


Suriyeliler Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Halep kentine bağlı Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin ilçe ve kırsalı başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli kentlerine gidiyor.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş aralığındaki çocukların eksik aşıları yapıldıktan sonra pasaport polisi tarafından işlemleri tamamlanan Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor. Halep’in Azez ilçesine ulaşan Suriyeliler, buradan ülkenin çeşitli kentlerine yakınlarının yanına gidiyor.




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