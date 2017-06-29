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29 Haziran 2017 12:43

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı’nı geçirmek için gittikleri ülkelerinden dönüyor.

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor

29 Haziran 2017 12:43


Kilis Valiliği tarafından Halep’in, Azez, Çobanbey, El Bab, Carablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine gitmelerine izin verilen Suriyeliler, Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye’ye gelmeye devam ediyor.


Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında Ramazan Bayramı’nı geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 kişinin Türkiye’ye dönüşü sürüyor. Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeli vatandaşlar, buradaki işlemlerinden sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler arandıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’na alınıyor. Burada Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüsler ile Öncüpınar Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafına getiriliyor.


Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, yaşadıkları şehirlere gidiyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 14 Temmuz tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği bildirildi.




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