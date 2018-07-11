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11 Temmuz 2018 11:30

Ramazan Bayramını ülkesinde geçiren 34 bin Suriyeli dönüş yaptı

40 dereceyi aşan sıcaklarda Ramazan Bayramı’nı geçirmek için gittikleri ülkelerinden dönen Suriyelilerin sayısı 34 bini buldu.

Ramazan Bayramını ülkesinde geçiren 34 bin Suriyeli dönüş yaptı

11 Temmuz 2018 11:30


Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam ediyor. 34 bin Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı.


Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda gelerek sıraya giriyor. Burada uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemler yapıldıktan sonra Suriyeliler otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor.


Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor.




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