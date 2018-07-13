Ramazan bayramını ülkesinde geçiren 37 bin Suriyeli dönüş yaptı

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam ederken, Suriyelilerin 40 dereceyi aşan sıcaklığında dönüşleri sürüyor.

Aşırı sıcağa aldırmayan Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda gelerek sıraya giriyor. Suriyeliler, işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Burada çantaları didik didik aranın Suriyeliler, Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemler yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor. Suriyeliler, Türkiye’ye dönerken, ülkelerinde Ramazan bayramını geçiren Suriyeliler’in 31 Temmuz tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor.