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16 Temmuz 2018 10:54

Ramazan bayramını ülkesinde geçiren 40 bini aşkın Suriyeli dönüş yaptı

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 40 bini aşkın Suriyeli, 40 derece sıcağa aldırış etmeden Türkiye’ye döndü.

Ramazan bayramını ülkesinde geçiren 40 bini aşkın Suriyeli dönüş yaptı

16 Temmuz 2018 10:54


18 Mayıs 13 Haziran tarihleri arasında Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için Suriye’ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye’ye dönüşü devam ederken, Suriyelilerin 40 dereceyi aşan sıcaklığında dönüşleri sürüyor.


Aşırı sıcağa rağmen Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda gelerek sıraya giriyor. Suriyeliler, buradaki işlemlerinin ardından çantaları didik didik aranarak, Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemler yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Son kontrolleri Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor.




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