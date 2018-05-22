Ramazanda beslenme

Gülhan Köseler, Ramazan ayında beslenme konusunda vatandaşların dikkatle olması gerektiğini söyledi.

Acil Tıp Uzmanı Dr Gülhan Köseler, Ramazan ayı beslenme şeklinin değiştiği ve bu değişikliğin doğru alışkanlıklara dönüştürülmesi gereken bir süreç olduğunu ifade ederek, "Sağlıklı bir beslenme yeterli sıvıyla beraber tüm besin maddelerinin doğru miktarda vücuda alımıyla oluşur. Ramazan ayında bu durumu iftar ve sahur olmak üzere iki öğün arasında gerçekleştirmek gerekir. Peki bu öğünlerde soframızda neler olmalı? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, sahur atlanmaması ve zamanında yapılması gereken bir öğündür. Sahur yemeği vücudu gün boyu destekleyecek ve besleyecek gıdalardan oluşmalıdır. Yavaş sindirilen, tok tutacak, kontrollü salınımı olan buğday ürünleri, posalı gıdalar,protein oranı yüksek besinler ve yeterli miktarda sıvı tercih edilmelidir.Yumurta,tuzu azaltılmış peynir, kuru kayısı,hurma,kuru erik,ceviz badem yoğurt,süt,tam buğday yulaf çavdar unu içeren ürünler,su oranı yüksek salatalık domates gibi sebzeler ve beraberinde 2-3 bardak su alımı sahur için uygundur.Susamayı arttıracağından tatlılardan ,salam sosis sucuk gibi işlenmiş ve tuz oranı yüksek besinlerden uzak durulmalıdır” dedi. Köseler, iftarda uzun süren açlığın oluşturduğu durum nedeniyle fazla ve hızlı gıda tüketimi vücutta kilo alımına, midenin hızla dolmasına bağlı hazımsızlık şişkinlik sorunlarına yol açabileceğini ifade ederek, "Başlangıçta 1-2 bardak su yeterlidir. Sıvı açığı ,ardından yenecek çorba,et suyu, tavuk suyu,sulu sebze yemekleriyle kapatılabilir. Yemekler yavaş yenmeli,daha fazla çiğnenmelidir. Farklı günlerde ana yemek olarak kırmızı et,balık,kuru baklagiller,sebze yemekleri dengeli beslenmeyi sağlar.Tatlı olarak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar daha çok tercih edilmeli,meyve ve tatlılar iftardan yaklaşık 2saat sonra tüketilmelidir.Ramazanla özdeşleşmiş bir içecek olan meyan şerbeti bağışıklık sistemini güçlendirip, sindirim sistemini rahatlatarak metabolizmayı hızlandırırken aşırı tüketimi bazı kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabilir. Vücutta su tutulumunu arttırıp ödem yapabileceğinden,potasyum kaybına bağlı kalp ritmini etkileyebileceğinden kalp hastaları ,böbrek ve yüksek tansiyon hastaları çok dikkatli olmalıdır.Yine gebeler de bu riskli grup içindedir.Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için yeterli sıvı alımına dikkat etmek,sahuru atlamamak,oruç açıldıktan sonra gıda tüketimini azar azar ,yavaşça yapmak ve sofralarımızı sağlıklı besinlerden oluşturmak gerekir” diye konuştu.