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14 Eylül 2017 14:13

Ravanda Kalesine giden yolda çalışmalar devam ediyor

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Ravanda kalesine giden yolun yapımı başladı.

Ravanda Kalesine giden yolda çalışmalar devam ediyor

14 Eylül 2017 14:13


Kilis’in önemli turizm değeri olan Ravanda kalesinin ve çevre köylerinin Gaziantep’e kadar ulaşımını sağlayan 22 kilometrelik yolun yapımına başladı. Sıcak asfalt programında bulunan yolun yapım çalışmaları ile birlikte Beşenli, Bağarası, Bektaşoğlu, Yeşiloba, Gökmusa yolu genişletme çalışmaları, menfezlerin dolgusu ile serme sıkıştırma işlemleri de yürütülüyor. Bölgedeki yol çalışmaları yapan ekipleri kontrol eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, ekip çalışanlarına götürülen hizmet ve zorlu arazi şartlarındaki çalışmalarından dolayı başarı dileğinde bulunarak teşekkür etti.


Bolat, yol yapım çalışmalarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi amacıyla her türlü tedbirin alınacağını sözlerine ekledi.




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