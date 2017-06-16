Refüjlere 5 milyon çiçek dikiliyor

Belediye Başkanı Hasan Kara, Adliye kavşağında refüjler ile bulvarlara çiçek dikme stardı verdi.

Başkan Kara, Kilis’i yeşil bir hale gelmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Kış aylarında lale diktik. Ağaçlandırma yaptık. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz 5 milyon çiçek fidesini bugün itibariyle toprakla buluşturuyoruz. Eğer 5 milyon çiçek yetmez ise sayılı 10 milyona kadar çıkarabiliriz. Vatandaşlarımızın bu çiçekleri koparmamalarını istiyoruz. Bütün refüjlerimiz ve bulvarlarımız rengarenk çiçeklerle bezelenecek” dedi.

Çiçek dikkme törenine belediye birim müdürleri ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat’ta hazır bulundu.