Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 15:43

Refüjlere 5 milyon çiçek dikiliyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kent merkezindeki refüjlere 5 milyon çiçek dikmeye başladıklarını söyledi.

Refüjlere 5 milyon çiçek dikiliyor

16 Haziran 2017 15:43


Belediye Başkanı Hasan Kara, Adliye kavşağında refüjler ile bulvarlara çiçek dikme stardı verdi.


Başkan Kara, Kilis’i yeşil bir hale gelmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Kış aylarında lale diktik. Ağaçlandırma yaptık. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz 5 milyon çiçek fidesini bugün itibariyle toprakla buluşturuyoruz. Eğer 5 milyon çiçek yetmez ise sayılı 10 milyona kadar çıkarabiliriz. Vatandaşlarımızın bu çiçekleri koparmamalarını istiyoruz. Bütün refüjlerimiz ve bulvarlarımız rengarenk çiçeklerle bezelenecek” dedi.


Çiçek dikkme törenine belediye birim müdürleri ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat’ta hazır bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!