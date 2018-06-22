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22 Haziran 2018 14:32

Rehber Öğretmenler yıl sonu toplantısı yapıldı

Kilis’te, 2017-2018 Eğitim ve öğretim yılının sonu ermesi nedeniyle rehber öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi.

Rehber Öğretmenler yıl sonu toplantısı yapıldı

22 Haziran 2018 14:32


İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı seminerde, rehber öğretmenler 2017-2018 yılı eğitim dönemini mayaya yatırdılar. Ayrıca rehberlik öğretmenlerine kanserle mücadelede erken teşhisinin faydaları konusunda İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından bilgi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli sosyal çalışmacı ve psikologlar çalışma alanları ile alakalı bilgilendirme yaparak işbirliğinin önemi vurgulandı. Rehber öğretmenlerin 2018-2019 yılında yapılacak çalışmalar hakkında görüşleri alındı.




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