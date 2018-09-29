Rehber öğretmenlerin toplantısı yapıldı

2018-2019 Senebaşı rehberlik öğretmenleri toplantısı Mehmet Sanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde RAM Müdürü Memet Mustafa Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. Doğan, Bu yıl ilk kez kademelere göre 3 ayrı grup olarak yapılan toplantılarda Rehber öğretmenlerin daha çok etkileşim ve iletişimde bulunarak değerli görüşlerini aldıklarını ifade ederek, "Toplantımıza katılarak İl Emniyet Müdürlüğünün okullar ile ilgili yaptığı çalışmaları ve risk durumlarını anlatan Çocuk Şube Müdürlüğünden Durdu Karpınar'a katkılarından dolayı, Mehmet Sanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Ayhan ve Okul Rehber Öğretmenimiz Habib Muhtara teşekkür ederiz” dedi.