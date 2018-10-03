Rektör Karacoşkun Ankara'da Düzenlenen 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Törenine Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'da katıldı.

Törene üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar ve Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek, Rektör Danışmanları Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüküm ve Dr. Öğretim Üyesi Muazzez Harunoğulları, üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serhat Kuzucu ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Efe de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada üniversite öğrencilerine burs müjdesi vererek, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1.500 liraya yükseltme kararı aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek verileceğini, üniversite öğrencilerinin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar kapsamında tüm üniversitelerde öğrencilere kariyerleri konusunda rehberlik edecek kariyer ofislerinin açılacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm akademisyenlere ve öğrencilere başarılar diledi.